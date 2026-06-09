NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden InterDigital-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die InterDigital-Aktie bei 88,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113,237 InterDigital-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 943,49 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 08.06.2026 auf 255,60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 189,43 Prozent erhöht.

InterDigital wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at