InterDigital Aktie

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WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

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Langfristige Performance 11.08.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterDigital-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades InterDigital-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75,09 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 133,174 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 46 377,68 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 10.08.2026 auf 348,25 USD belief. Damit wäre die Investition 363,78 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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