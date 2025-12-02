NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,65 USD wert. Bei einem InterDigital-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,649 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 351,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 579,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 479,82 Prozent zugenommen.

Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 9,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at