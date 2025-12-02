InterDigital Aktie

InterDigital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
InterDigital-Performance 02.12.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die InterDigital-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das InterDigital-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 60,65 USD wert. Bei einem InterDigital-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,649 InterDigital-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 351,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 579,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 479,82 Prozent zugenommen.

Der InterDigital-Wert an der Börse wurde auf 9,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu InterDigital IncShsmehr Nachrichten