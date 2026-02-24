InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Lukrativer InterDigital-Einstieg?
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient
InterDigital-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,41 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 152,882 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 23.02.2026 53 737,96 USD wert, da der Schlussstand 351,50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +437,38 Prozent.
Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 9,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
