NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in InterDigital-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

InterDigital-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,41 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die InterDigital-Aktie investiert hat, hat nun 152,882 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen InterDigital-Aktien wären am 23.02.2026 53 737,96 USD wert, da der Schlussstand 351,50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +437,38 Prozent.

Zuletzt verbuchte InterDigital einen Börsenwert von 9,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at