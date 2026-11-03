NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in InterDigital-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.11.2021 wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 71,62 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,626 InterDigital-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 315,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 114,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +341,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at