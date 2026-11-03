InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Langfristige Anlage
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor 5 Jahren verdient
Am 03.11.2021 wurde das InterDigital-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der InterDigital-Aktie betrug an diesem Tag 71,62 USD. Bei einem InterDigital-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 139,626 InterDigital-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 315,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 114,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +341,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterDigital IncShs
Analysen zu InterDigital IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|InterDigital IncShs
|278,60
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.