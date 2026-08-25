InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
|Lohnender InterDigital-Einstieg?
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25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterDigital von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades InterDigital-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der InterDigital-Anteile betrug an diesem Tag 265,21 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das InterDigital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,771 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 1 286,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 341,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,61 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von InterDigital belief sich zuletzt auf 8,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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