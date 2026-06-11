NASDAQ Composite Index-Wert InterDigital-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich InterDigital-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich InterDigital-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital am 10.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 2,60 USD für das Jahr 2025. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 52,94 Prozent angehoben. Somit schüttet InterDigital insgesamt 60,68 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 45,17 Prozent.

InterDigital-Stockdividendenrendite

Via NASDAQ beendete der InterDigital-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 253,91 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das InterDigital-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,82 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,88 Prozent.

Tatsächliche Rendite und InterDigital-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der InterDigital-Aktienkurs via NASDAQ 183,63 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 187,08 Prozent stärker zugenommen als der InterDigital-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie InterDigital

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 2,88 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,13 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu InterDigital

InterDigital ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 6,632 Mrd. USD. Das InterDigital-KGV beläuft sich aktuell auf 26,99. Im Jahr 2025 erwirtschaftete InterDigital einen Umsatz von 834,010 Mio.USD sowie ein EPS von 11,80 USD.

Redaktion finanzen.at