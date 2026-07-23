NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in inTest-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse AMEX wochenend-bedingt kein Handel mit dem inTest-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,178 inTest-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 14,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 380,63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 280,63 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von inTest belief sich jüngst auf 180,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at