inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|inTest-Investition
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der inTest-Aktie via Börse AMEX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die inTest-Aktie an diesem Tag 8,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,696 inTest-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,39 USD, da sich der Wert einer inTest-Aktie am 23.09.2026 auf 11,49 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,39 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von inTest bezifferte sich zuletzt auf 145,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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