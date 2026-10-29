NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie Anlegern gebracht.

Die inTest-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse AMEX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das inTest-Papier bei 12,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die inTest-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 773,395 inTest-Aktien. Die gehaltenen inTest-Anteile wären am 28.10.2026 12 451,66 USD wert, da der Schlussstand 16,10 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,52 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von inTest belief sich jüngst auf 206,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at