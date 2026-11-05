NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der inTest-Aktie via Börse AMEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das inTest-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,622 inTest-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 14,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,71 Prozent gesteigert.

Der inTest-Wert an der Börse wurde auf 187,95 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at