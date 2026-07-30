inTest Aktie

inTest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Performance unter der Lupe 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in inTest von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in inTest-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die inTest-Aktie an der Börse AMEX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, hätte er nun 135,318 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 545,33 USD wert. Damit wäre die Investition 54,53 Prozent mehr wert.

inTest war somit zuletzt am Markt 161,26 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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