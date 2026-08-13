inTest Aktie

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WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

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Frühe Anlage 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine inTest-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades inTest-Anteilen an der Börse AMEX ausgeführt. Diesen Tag beendete das inTest-Papier bei 12,28 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die inTest-Aktie investiert hat, hat nun 8,143 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen inTest-Aktien wären am 12.08.2026 113,36 USD wert, da der Schlussstand 13,92 USD betrug. Damit wäre die Investition 13,36 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte inTest einen Börsenwert von 168,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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