WKN: 907551 / ISIN: US4611471008

inTest-Anlage im Blick 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in inTest von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen inTest-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der inTest-Aktie an der Börse AMEX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,49 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 154,086 inTest-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 7,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 151,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,10 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von inTest belief sich jüngst auf 92,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

