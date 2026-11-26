inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|inTest-Performance im Blick
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätte eine Investition in inTest von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die inTest-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,34 USD. Bei einem inTest-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,496 inTest-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 11,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,21 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 16,79 Prozent.
inTest wurde jüngst mit einem Börsenwert von 143,25 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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