NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätten Anleger an einem inTest-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die inTest-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden inTest-Anteile via Börse AMEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das inTest-Papier an diesem Tag 11,39 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 877,963 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 12 853,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,53 Prozent vermehrt.

inTest erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at