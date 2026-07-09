inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Frühe Anlage
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in inTest von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden inTest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,70 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,194 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 14,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 611,39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,86 Prozent verringert.
Der Börsenwert von inTest belief sich zuletzt auf 183,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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