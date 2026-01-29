inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|Lukratives inTest-Investment?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in inTest von vor 5 Jahren verdient
Das inTest-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse AMEX gehandelt. Zur Schlussglocke war das inTest-Papier an diesem Tag 7,65 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 307,190 inTest-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 222,22 USD, da sich der Wert eines inTest-Anteils am 28.01.2026 auf 9,35 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 222,22 USD, was einer positiven Performance von 22,22 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für inTest eine Börsenbewertung in Höhe von 115,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
