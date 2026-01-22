inTest Aktie
WKN: 907551 / ISIN: US4611471008
|inTest-Anlage
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine inTest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden inTest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die inTest-Aktie letztlich bei 13,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,453 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 9,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 702,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,74 Prozent verringert.
Der inTest-Wert an der Börse wurde auf 109,75 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu inTest Corp.
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine inTest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel inTest-Aktie: So viel Verlust hätte ein inTest-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu inTest Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|inTest Corp.
|7,95
|-0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.