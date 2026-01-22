NASDAQ Composite Index-Wert inTest-Aktie: So viel Verlust hätte eine inTest-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in inTest-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden inTest-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse AMEX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die inTest-Aktie letztlich bei 13,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die inTest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 76,453 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der inTest-Aktie auf 9,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 702,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,74 Prozent verringert.

Der inTest-Wert an der Börse wurde auf 109,75 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at