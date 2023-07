NASDAQ Composite Index-Wert Intevac-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Intevac eingebracht

Vor Jahren in Intevac-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Intevac-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Intevac-Anteile bei 5,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,622 Intevac-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.07.2023 66,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,59 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,15 Prozent.

Intevac wurde am Markt mit 91,84 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at