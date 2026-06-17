Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Performance im Blick 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 105,36 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Intuit-Aktie investierten, hätten nun 0,949 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 266,70 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 16.06.2026 auf 280,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 166,70 Prozent.

Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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