Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Performance im Blick
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intuit-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 105,36 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Intuit-Aktie investierten, hätten nun 0,949 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 266,70 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 16.06.2026 auf 280,99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 166,70 Prozent.
Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 77,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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