Intuit Aktie

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WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Langfristige Investition 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Intuit-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.10.2016 wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intuit-Anteile an diesem Tag 107,45 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Intuit-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,307 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 2 697,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 289,81 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169,72 Prozent angewachsen.

Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 75,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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