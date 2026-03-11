Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Rentables Intuit-Investment?
|
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Intuit-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Intuit-Aktie 392,61 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,547 Intuit-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 453,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 156,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 125,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
