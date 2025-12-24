NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Intuit Aktie
Am 24.12.2020 wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intuit-Anteile an diesem Tag 381,16 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Intuit-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,262 Intuit-Aktien. Die gehaltenen Intuit-Papiere wären am 23.12.2025 176,87 USD wert, da der Schlussstand 674,14 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +76,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 187,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
