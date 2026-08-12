NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuit von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 12.08.2016 wurde das Intuit-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intuit-Papier bei 112,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 89,214 Intuit-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 015,17 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 11.08.2026 auf 336,44 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 200,15 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Intuit betrug jüngst 91,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at