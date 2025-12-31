Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Intuit-Einstieg? 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Intuit-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96,50 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 10,363 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 669,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 941,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 594,18 Prozent gesteigert.

Intuit war somit zuletzt am Markt 187,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuit Inc.mehr Nachrichten