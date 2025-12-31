Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Intuit-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 96,50 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hat, hat nun 10,363 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 669,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 941,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 594,18 Prozent gesteigert.
Intuit war somit zuletzt am Markt 187,49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
