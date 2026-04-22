NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Intuit-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Intuit-Papiers betrug an diesem Tag 102,33 USD. Bei einem Intuit-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,772 Intuit-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 956,32 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 21.04.2026 auf 404,85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 295,63 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 111,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at