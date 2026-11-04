NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuit-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuit-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 105,28 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 94,985 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 743,16 USD, da sich der Wert eines Intuit-Anteils am 03.11.2026 auf 344,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 227,43 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Intuit zuletzt 94,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at