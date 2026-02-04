Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Intuit-Anlage unter der Lupe 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Intuit eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 591,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Intuit-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,900 Intuit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuit-Papiers auf 434,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 336,07 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26,64 Prozent.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 135,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuit Inc.

mehr Nachrichten