NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Intuit eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 591,72 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Intuit-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,900 Intuit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuit-Papiers auf 434,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 336,07 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -26,64 Prozent.

Der Intuit-Wert an der Börse wurde auf 135,37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at