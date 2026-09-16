Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Rentable Intuit-Investition?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuit-Aktie an diesem Tag 651,30 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,535 Intuit-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 505,56 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 15.09.2026 auf 329,27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -49,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 90,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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