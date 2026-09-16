NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuit-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuit-Aktie an diesem Tag 651,30 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 1,535 Intuit-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 505,56 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 15.09.2026 auf 329,27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -49,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intuit belief sich zuletzt auf 90,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at