NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuit von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuit-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuit-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 539,51 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Intuit-Aktie investiert, befänden sich nun 0,185 Intuit-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 268,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 50,32 Prozent vermindert.

Intuit markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 72,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at