NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Intuit-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 29.07.2023 wurde die Intuit-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Intuit-Aktie bei 511,84 USD. Bei einem Intuit-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,195 Intuit-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 312,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 61,15 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -38,85 Prozent.

Der Marktwert von Intuit betrug jüngst 83,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at