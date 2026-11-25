Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Rentable Intuit-Investition?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuit-Papier statt. Diesen Tag beendete die Intuit-Aktie bei 684,00 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Intuit-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,620 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 085,09 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 24.11.2026 auf 279,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,15 Prozent eingebüßt.
Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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