Intuit Aktie

Intuit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Profitable Intuit-Anlage? 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intuit von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Intuit-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Intuit-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Intuit-Anteile bei 766,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,042 Intuit-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 3 781,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 289,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,19 Prozent verringert.

Alle Intuit-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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