NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 417,56 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,239 Intuit-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,84 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 14.04.2026 auf 366,80 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 12,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte Intuit einen Börsenwert von 102,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at