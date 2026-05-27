NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Intuit eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.05.2025 wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 751,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Intuit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,133 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 304,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 59,53 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 87,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at