NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Intuit-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Intuit-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Intuit-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intuit-Aktie an diesem Tag 654,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Intuit-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,153 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 10.11.2026 52,03 USD wert, da der Schlussstand 340,44 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 47,97 Prozent.

Intuit wurde am Markt mit 89,85 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at