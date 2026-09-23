Intuit Aktie

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WKN: 886053 / ISIN: US4612021034

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Performance unter der Lupe 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Intuit-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.09.2023 wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 508,57 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Intuit-Aktie investierten, hätten nun 19,663 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 292,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 748,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,52 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 81,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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