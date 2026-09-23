Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Performance unter der Lupe
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet
Am 23.09.2023 wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 508,57 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Intuit-Aktie investierten, hätten nun 19,663 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 292,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 748,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42,52 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Intuit bezifferte sich zuletzt auf 81,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|250,75
|-0,42%