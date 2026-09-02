NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Intuit-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intuit-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 559,79 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,864 Intuit-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 161,77 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 01.09.2026 auf 344,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,38 Prozent.

Am Markt war Intuit jüngst 98,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at