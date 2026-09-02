Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Rentable Intuit-Anlage?
|
02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Intuit-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 559,79 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,864 Intuit-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 161,77 USD, da sich der Wert eines Intuit-Papiers am 01.09.2026 auf 344,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,38 Prozent.
Am Markt war Intuit jüngst 98,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
02.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
26.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuit Inc.
|299,20
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.