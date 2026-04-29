NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Intuit-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 29.04.2025 wurden Intuit-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intuit-Anteile bei 623,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Intuit-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,048 Intuit-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 6 425,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 400,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,75 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 107,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at