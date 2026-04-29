Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Lohnende Intuit-Anlage?
|
29.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr bedeutet
Am 29.04.2025 wurden Intuit-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intuit-Anteile bei 623,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Intuit-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,048 Intuit-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 6 425,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 400,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,75 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Intuit eine Börsenbewertung in Höhe von 107,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
29.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
22.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intuit-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.04.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)