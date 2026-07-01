NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intuit von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Intuit-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 01.07.2023 wurde die Intuit-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 458,19 USD. Bei einem Intuit-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,825 Intuit-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 261,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 696,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,04 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Intuit eine Marktkapitalisierung von 72,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at