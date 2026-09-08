Intuitive Surgical Aktie

Intuitive Surgical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 360,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,771 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 016,20 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 04.09.2026 auf 366,70 USD belief. Damit wäre die Investition 1,62 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 129,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intuitive Surgical Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Intuitive Surgical Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intuitive Surgical Inc 301,90 -4,42% Intuitive Surgical Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:07 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen