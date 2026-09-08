Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Frühes Investment
|
08.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Intuitive Surgical-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 360,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,771 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 016,20 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 04.09.2026 auf 366,70 USD belief. Damit wäre die Investition 1,62 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 129,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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