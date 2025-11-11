NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Intuitive Surgical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2015 wurden Intuitive Surgical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag bei 55,40 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,050 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuitive Surgical-Aktie auf 576,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 400,51 USD wert. Mit einer Performance von +940,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at