NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Intuitive Surgical-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Intuitive Surgical-Aktie bei 238,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,857 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (485,84 USD), wäre die Investition nun 20 335,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 103,36 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intuitive Surgical belief sich zuletzt auf 172,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at