NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Intuitive Surgical-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Intuitive Surgical-Papier an diesem Tag bei 290,47 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,443 Intuitive Surgical-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.06.2026 1 434,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 416,55 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 43,40 Prozent.

Intuitive Surgical erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 145,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at