Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intuitive Surgical von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Intuitive Surgical-Papier statt. Der Schlusskurs der Intuitive Surgical-Anteile betrug an diesem Tag 539,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Intuitive Surgical-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,185 Intuitive Surgical-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,11 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 12.01.2026 auf 572,75 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 106,11 USD, was einer positiven Performance von 6,11 Prozent entspricht.
Der Intuitive Surgical-Wert an der Börse wurde auf 207,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
