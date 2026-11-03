Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Profitable Intuitive Surgical-Anlage?
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Intuitive Surgical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intuitive Surgical-Anteile an diesem Tag 361,49 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,277 Intuitive Surgical-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Intuitive Surgical-Aktie auf 436,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,85 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20,85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Intuitive Surgical einen Börsenwert von 149,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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