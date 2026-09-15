NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie Investoren gebracht.

Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Intuitive Surgical-Anteile an diesem Tag bei 76,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 131,542 Intuitive Surgical-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 377,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49 715,14 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 49 715,14 USD, was einer positiven Performance von 397,15 Prozent entspricht.

Insgesamt war Intuitive Surgical zuletzt 130,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at