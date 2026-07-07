NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intuitive Surgical-Aktie Anlegern gebracht.

Intuitive Surgical-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 331,29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investierten, hätten nun 3,019 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 306,50 USD, da sich der Wert eines Intuitive Surgical-Papiers am 06.07.2026 auf 432,83 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,65 Prozent angewachsen.

Am Markt war Intuitive Surgical jüngst 151,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at