NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Intuitive Surgical gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Intuitive Surgical-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 309,31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Intuitive Surgical-Aktie investierten, hätten nun 32,330 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Intuitive Surgical-Papiers auf 375,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 137,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,37 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Intuitive Surgical eine Marktkapitalisierung von 124,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at